Incendio in magazzino a Grotte, evacuate abitazioni

Un incendio e’ scoppiato in un magazzino di via Romita, nel centro di Grotte. All’interno del locale si trovavano, fra l’altro, due auto elettriche e alcune bombole di gas. I vigili del fuoco di Canicatti’ e Agrigento sono intervenuti riuscendo a rimuovere le bombole e a evitare il rischio di esplosioni. I carabinieri hanno disposto, in via precauzionale, l’evacuazione delle abitazioni che si trovano sopra il magazzino. Le fiamme sono state circoscritte e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Non risultano feriti, ustionati o intossicati.