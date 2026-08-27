Grotte

Incendio in magazzino a Grotte, evacuate abitazioni

All'interno del locale si trovavano, fra l'altro, due auto elettriche e alcune bombole di gas

Pubblicato 10 ore fa
Da Redazione

Un incendio e’ scoppiato in un magazzino di via Romita, nel centro di Grotte. All’interno del locale si trovavano, fra l’altro, due auto elettriche e alcune bombole di gas. I vigili del fuoco di Canicatti’ e Agrigento sono intervenuti riuscendo a rimuovere le bombole e a evitare il rischio di esplosioni. I carabinieri hanno disposto, in via precauzionale, l’evacuazione delle abitazioni che si trovano sopra il magazzino. Le fiamme sono state circoscritte e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Non risultano feriti, ustionati o intossicati.

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