Licata

Incendio in una villetta a Licata, l’intervento dei Vigili del fuoco

Al momento non risultano feriti

Pubblicato 14 ore fa
Da Redazione

Un incendio è divampato in un’abitazione di contrada Rocca, zona balneare alla periferia di Licata. Sono stati alcuni residente della zona a lanciare l’allarme. Sul luogo i Vigili del fuoco di corso argentina che stanno lavorando per spegnere il rogo. Al momento non si segnalano feriti. Spetterà alla Polizia accertare le cause dell’incendio; nessuna pista viene esclusa.

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