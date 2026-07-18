Dramma a Lampedusa, 20enne muore in incidente stradale

Tragico incidente mortale a Lampedusa tra la Guitgia e la Rotonda dei Cameroni. A prendere la vita un giovane di 20 anni, Florin Guiu, di origine rumena, ma residente a Lampedusa dove lavorava come barista. Secondo una prima ricostruzione il giovane si trovava bordo di un scooter, un Honda SH 125, quando per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è scivolato battendo violentemente la testa.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno potuto solo constatare la morte del giovane ragazzo. I carabinieri si sono occupati dei rilievi e di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale.

Una morte che ha lasciato un vuoto nel cuore dell’isola. “Ti voglio qui nel mio diario così ogni anno posso ricordarti, amico mio così ogni anno saprò che c’è un Angelo lassù che mi vuole bene e mi protegge”, scrive Danilo postando la foto della giovane vittima.

LA NOTA DI CORDOGLIO DEL SINDACO FILIPPO MANNINO

“Stanotte la nostra comunità è stata colpita da una tragedia che ci lascia senza parole. Un ragazzo di appena vent’anni ha perso la vita, spezzando troppo presto il suo cammino. A nome mio, scrive il sindaco Mannino, dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità di Lampedusa e Linosa, esprimo il più profondo cordoglio e la più sincera vicinanza alla sua mamma, ai suoi familiari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Di fronte a un dolore così grande non ci sono parole che possano consolare. C’è solo il silenzio, il rispetto e l’abbraccio di un’intera comunità. Vorrei rivolgere un pensiero a tutti i nostri giovani: la vita è il bene più prezioso che abbiamo. Vivetela con gioia, custoditela sempre e abbiate cura gli uni degli altri. Questa sera, suggerisce il sindaco di Lampedusa e Linosa, nel rispetto del dolore che ha colpito una nostra famiglia e l’intera comunità, rivolgo un invito a vivere questo sabato con sobrietà e sensibilità, perché ci sono momenti in cui il rispetto è il modo più autentico per sentirci davvero una comunità.Che il Signore accolga questo nostro giovane e doni conforto a chi oggi piange la sua perdita”.