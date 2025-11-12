Inseguiva una persona armato di coltello, denunciato

Bloccato mentre inseguiva una persona armato di coltello. E’ accaduto a Castelvetrano, in provincia di Trapani, dove la polizia ha denunciato un uomo per porto di armi e oggetti atti a offendere e oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Durante la Sagra del pane nero, un poliziotto libero dal servizio è stato avvicinato da alcuni operatori della Protezione civile che hanno segnalato la presenza di un uomo armato di coltello che rincorreva un’altra persona. L’agente è riuscito a bloccarlo e disarmarlo con l’aiuto di un finanziere, anche lui libero dal servizio. L’uomo, in evidente stato di agitazione e che ha opposto resistenza, minacciando e insultando le forze di polizia intervenute, è stato condotto in commissariato, identificato e denunciato.