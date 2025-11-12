Ultime Notizie

Inseguiva una persona armato di coltello, denunciato

L'uomo, in evidente stato di agitazione e che ha opposto resistenza, minacciando e insultando le forze di polizia intervenute, è stato condotto in commissariato, identificato e denunciato.

Pubblicato 1 minuto fa
Da Redazione

Bloccato mentre inseguiva una persona armato di coltello. E’ accaduto a Castelvetrano, in provincia di Trapani, dove la polizia ha denunciato un uomo per porto di armi e oggetti atti a offendere e oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Durante la Sagra del pane nero, un poliziotto libero dal servizio è stato avvicinato da alcuni operatori della Protezione civile che hanno segnalato la presenza di un uomo armato di coltello che rincorreva un’altra persona. L’agente è riuscito a bloccarlo e disarmarlo con l’aiuto di un finanziere, anche lui libero dal servizio. L’uomo, in evidente stato di agitazione e che ha opposto resistenza, minacciando e insultando le forze di polizia intervenute, è stato condotto in commissariato, identificato e denunciato.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1

Continua a sfogliare

Le pagine successive sono oscurate: acquista il numero completo per leggere tutto il settimanale.

banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Inseguiva una persona armato di coltello, denunciato
Lampedusa

Cinque sbarchi tra Lampedusa e Lampione, 84 arrivi
Spettacoli

Al via la seconda fase del progetto “Vivere Diodoros–Nutrire i Territori”
Politica

Sicilia, siglata intesa per il rinnovo contratto collettivo regionale di lavoro
Agrigento

Parte dal Liceo Leonardo il ciclo di incontri dell’ex provincia sulla tutela ambientale
Catania

Ruba una moto ma viene scoperto e inseguito: denunciato 16enne