Irregolarità in una casa di riposo, denunciato il titolare (e multa)

A finire nei guai è stato un 40enne agrigentino, rappresentante della casa di riposo

Pubblicato 12 ore fa
Da Redazione

Non avrebbe comunicato i nominativi degli ospiti presenti, avrebbe anche ampliato la struttura senza alcuna autorizzazione e sarebbe risultato inoltre sprovvisto della Scia, il documento che certifica l’avvio dell’attività.

I carabinieri del Nucleo Tutela Lavoro, unitamente ai colleghi del Nas, hanno effettuato una ispezione all’interno di una casa di riposo a Lucca Sicula. Al termine dell’accertamento sono state riscontrate diverse irregolarità amministrative. A finire nei guai è stato un 40enne agrigentino, rappresentante della casa di riposo. Nei suoi confronti, inoltre, sono scattate sanzioni per un importo complessivo di poco più di duemila euro. 

