La Liga può solo perderla il Barcellona

Il campionato di calcio spagnolo è un affare blaugrana

https://cdn.pixabay.com/photo/2015/02/22/16/07/barcelona-645107_960_720.jpg photo by Pixabay

A meno di miracoli la Liga quest’anno verrà conquistata con merito e con largo anticipo dal Barcellona. La squadra allenata da Xavi in patria si sta superando, cosa che non ha fatto in Europa. Dopo l’eliminazione nel girone di Champions League da parte dell’Inter, in Europa League non è riuscita a superare il Manchester United nel doppio confronto. Kessié e compagni in quelle circostanze non sono riusciti a esprimere quel bel gioco che li ha portati in campionato ad avere la meglio anche sul Real Madrid. Proprio l’ivoriano ex Milan è stato decisivo segnando il goal vittoria al minuto 92. La gara è stata combattuta ma fino a un certo punto, perché la forza e la determinazione del Barça alla lunga hanno prevalso.

Numeri di tutto rispetto

Con 22 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte, 49 goal fatti e soltanto 9 subiti il Barcellona vincerà la Liga prima del 4 giugno. Non soltanto perché si trova a +12 dal Real Madrid secondo, che ha superato per 2 a 1 domenica 19 marzo, ma anche perché durante tutta la stagione è stato molto convincente a livello di compattezza dei reparti. Salvo il recente stop contro l’Almeria, i blaugrana non hanno mai dato la sensazione di essere in difficoltà. Con le grandi e con le piccole hanno giocato piuttosto bene, dimostrando di non avere rivali in campionato, come a inizio stagione aveva pronosticato il portale di Marathonbet che si occupa anche di scommesse sul calcio spagnolo e che vedeva il Real Madrid leggermente dietro rispetto al Barcellona. Al di là del valore della rosa, che può vantare campioni come il bomber Lewandowski e il mediano pilastro della Nazionale spagnola Gavi, quel che colpisce è la fame. Questa squadra non vuole solo vincere ma stravincere, provando a insidiare il record del Cagliari, che 53 anni fa vinse lo scudetto subendo soltanto 11 reti. Difficile ma non impossibile, sempre se il Barcellona continuerà a giocare compatto senza scomporsi come in occasione dell’autogol di Araujo.

Prossimo avversario: l’Elche

Dopo la sosta per le Nazionali il Barça dovrà vedersela con l’Elche, un avversario che non impensierisce. Il club allenato da Pablo Machín non solo è ultimo in Liga con appena 13 punti conquistati, ma subisce anche tanti goal: ben 51. Vittorioso soltanto in due occasioni, è l’avversario ideale per i blaugrana, che non vogliono fermarsi più provando a vincere il titolo nazionale il prima possibile. Il Real Madrid secondo in classifica se la vedrà contro il non irresistibile Valladolid. Visto il distacco di 12 punti con i rivali di sempre, una sua eventuale vittoria cambierebbe poco. Tornando al confronto Elche-Barcellona, le probabilità che la squadra valenzana possa resistere all’avversario sono poche: contro le formazioni più forti quest’anno ha sempre subìto 2 o più goal (Real Sociedad-Elche 2 a 0, Siviglia-Elche 3 a 0 e Real Madrid-Elche 4 a 0). Non dimenticando poi che questa stessa sfida all’andata finì 3 a 0 per Kessié e compagni.

E ora il salto di qualità in Europa

https://cdn.pixabay.com/photo/2019/11/25/10/34/fc-barcelona-4651639_960_720.jpg photo by Pixabay

Il Barcellona, protagonista di questa Liga, può e deve migliorare quando gioca in Europa. E per farlo dovrà imparare a non disunirsi quando l’avversario non gli permette di sviluppare il suo calcio. In più occasioni, soprattutto durante la doppia gara contro l’Inter in Champions League, i blaugrana sono andati in confusione favorendo le ripartenze dei rivali. A centrocampo si sono venuti a creare ampi spazi a causa della cattiva spaziatura tra i reparti. Ciò accade quando più calciatori fanno densità nell’area di rigore avversaria per provare a sbloccare il risultato. Considerando che in Europa non mancano le squadre che si coprono, sarebbe buona cosa innescare con palloni intelligenti il terminale offensivo Lewandowski invece di provare la giocata individuale. Solo così il Barça della Liga di quest’anno sarà protagonista anche nelle coppe internazionali.