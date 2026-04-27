Ladri in casa di una commerciante in via Acrone, rubati gioielli per 10 mila euro 

Colpo grosso in un’abitazione in via Acrone, nel centro di Agrigento. Ignoti malviventi, dopo aver forzato la porta blindata, sono riusciti ad entrare nell’appartamento di proprietà di una commerciante agrigentina cinquantenne. Il furto è avvenuto nel pomeriggio quando la donna non era in casa.

Una volta dentro i ladri hanno rovistato dappertutto prima di portare via monili d’oro e gioielli per un valore che è stato quantificato in circa 10 mila euro. A fare la scoperta è stata la commerciante una volta fatto rientro. Al via le indagini delle forze dell’ordine per risalire ai malviventi. Un aiuto potrebbe arrivare dalla presenza di telecamere nella zona.