Agrigento

Lavori di riqualificazione in via Empedocle: per un mese niente parcheggi

Proseguono gli interventi di riqualificazione della zona e dei marciapiedi da parte del Comune, ma scattano anche i divieti

Pubblicato 11 minuti fa
Da Redazione

Procedono gli interventi per la riqualificazione della zona di via Empedocle da parte del Comune di Agrigento e “migra” il cantiere: scattano quindi divieti e chiusure che avranno ripercussioni importanti sulla viabilità cittadina.

A partire dalle 7 del 21 febbraio e fino al 14 marzo, salvo conclusione anticipata dei lavori, scatteranno il divieto di sosta, di parcheggio e il divieto di transito pedonale in tratti specifici della zona. Le aree interessate riguardano la porzione di via Empedocle compresa tra il civico 51, situato presso il locale tecnico accanto al PIX, e il civico 89, dove si trova l’ex cartolibreria Sarcuto. Il divieto include anche lo slargo attualmente adibito a parcheggio che si trova tra la Farmacia Vaiola e la stessa ex cartolibreria.

Ulteriori restrizioni colpiranno il tratto stradale tra via Lunga e la rampa di accesso al piazzale della Stazione Ferroviaria. In prossimità dell’ex cartolibreria Sarcuto verrà inoltre istituita un’area dedicata allo stoccaggio dei materiali di cantiere. I lavori saranno eseguiti dall’impresa Imprel S.r.l., consorziata esecutrice per conto del Consorzio stabile Da Vinci.

Data la natura di “cantiere diffuso”, l’occupazione delle aree avverrà progressivamente seguendo l’avanzamento delle opere. La ditta esecutrice ha l’obbligo di garantire la sicurezza pubblica e, qualora i lavori interessino i percorsi pedonali, dovrà istituire passaggi alternativi protetti. In caso di necessità legate a particolari lavorazioni, la circolazione stradale potrebbe essere regolata a senso unico alternato tramite personale addetto o semafori di cantiere.

Argomenti Correlati:#divieti#ordinanze#Viabilità

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 6/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Lavori di riqualificazione in via Empedocle: per un mese niente parcheggi
Agrigento

Viabilità agrigentina al collasso, Carmina (M5S): “Si nomini un commissario”
Licata

Royalties, pubblicato nuovo decreto: a Licata il 43,50%
di Giuseppe Castaldo

Corruzione nell’agrigentino per ottenere la cittadinanza italiana: chiusa inchiesta, 22 indagati 
Caltanissetta

Niscemi, semafori intelligenti per salvare vite umane: il progetto è di una società agrigentina
Cattolica Eraclea

Futuro del litorale di Bovo Marina, il sindaco Cirillo incontra l’assessore regionale Savarino
banner italpress istituzionale banner italpress tv