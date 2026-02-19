Lavori di riqualificazione in via Empedocle: per un mese niente parcheggi

Procedono gli interventi per la riqualificazione della zona di via Empedocle da parte del Comune di Agrigento e “migra” il cantiere: scattano quindi divieti e chiusure che avranno ripercussioni importanti sulla viabilità cittadina.

A partire dalle 7 del 21 febbraio e fino al 14 marzo, salvo conclusione anticipata dei lavori, scatteranno il divieto di sosta, di parcheggio e il divieto di transito pedonale in tratti specifici della zona. Le aree interessate riguardano la porzione di via Empedocle compresa tra il civico 51, situato presso il locale tecnico accanto al PIX, e il civico 89, dove si trova l’ex cartolibreria Sarcuto. Il divieto include anche lo slargo attualmente adibito a parcheggio che si trova tra la Farmacia Vaiola e la stessa ex cartolibreria.

Ulteriori restrizioni colpiranno il tratto stradale tra via Lunga e la rampa di accesso al piazzale della Stazione Ferroviaria. In prossimità dell’ex cartolibreria Sarcuto verrà inoltre istituita un’area dedicata allo stoccaggio dei materiali di cantiere. I lavori saranno eseguiti dall’impresa Imprel S.r.l., consorziata esecutrice per conto del Consorzio stabile Da Vinci.

Data la natura di “cantiere diffuso”, l’occupazione delle aree avverrà progressivamente seguendo l’avanzamento delle opere. La ditta esecutrice ha l’obbligo di garantire la sicurezza pubblica e, qualora i lavori interessino i percorsi pedonali, dovrà istituire passaggi alternativi protetti. In caso di necessità legate a particolari lavorazioni, la circolazione stradale potrebbe essere regolata a senso unico alternato tramite personale addetto o semafori di cantiere.