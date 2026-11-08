Licata, 85enne investito da un’auto: è caccia al pirata della strada

A Licata, nei giorni scorsi, un uomo di 85 anni è stato investito da un’automobile in via Cairoli. Dopo l’impatto, la conducente del veicolo si sarebbe allontanata senza prestare soccorso, facendo perdere le proprie tracce. L’anziano, è stato soccorso e successivamente trasportato in ambulanza presso l’Ospedale San Giacomo D’Altopasso per le cure necessarie.

Intanto, la Polizia è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e identificare la conducente dell’auto. Gli agenti stanno acquisendo e visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, nella speranza di individuare il veicolo e risalire alla donna che si trovava alla guida. Le indagini sono in corso.