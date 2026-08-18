Favara

Lo convincono ad effettuare bonifico di 30 mila euro, maxi truffa a pensionato favarese

La polizia ha individuato i due truffatori: si tratta di un ventitreenne di Benevento e un trentottenne di Napoli

Pubblicato 5 ore fa
Da Redazione

Maxi truffa ad un pensionato favarese. Due malviventi, spacciandosi per appartenenti alle forze dell’ordine, hanno contattato un 76enne, residente ad Agrigento, convincendolo ad effettuare un bonifico di 30 mila euro ad un altro conto corrente. La scusa utilizzata, secondo quanto ricostruito, è stata quella di dover mettere al sicuro il denaro da una fantomatica frode ai danni della banca in cui il malcapitato aveva il conto.

Il 76enne ha così seguito alla lettera le indicazioni dei due balordi versando immediatamente il denaro. Soltanto in un secondo momento ha capito di essere stato truffato e si è rivolto alla polizia. Gli agenti della Squadra mobile, al termine di un’attività investigativa, sono risaliti ai presunti responsabili: si tratta di un ventitreenne di Benevento e un trentottenne di Napoli, con precedenti. Entrambi sono stati denunciati alla Procura di Agrigento per truffa in concorso.

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