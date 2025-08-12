Agrigento

Lotta agli incivili, installate telecamere a Monserrato 

Un fenomeno purtroppo diffuso che bisogna affrontare sia con l’educazione e la sensibilizzazione ma anche con la repressione

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Il Comune di Agrigento passa al contrattacco e dichiara guerra agli sporcaccioni che abbandonano senza ritegno rifiuti di ogni genere in strada.

In seguito ad un sopralluogo effettuato dagli agenti della polizia locale si è deciso di installare numerose telecamere nel quartiere di Monserrato dove ormai da tempo le piazzole di sosta vengono trasformate in discariche a cielo aperto: spazzatura di vario genere, scarti, inerti, elettrodomestici. Un fenomeno purtroppo diffuso che bisogna affrontare sia con l’educazione e la sensibilizzazione ma anche con la repressione e il pugno di ferro.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Politica

Confesercenti Sicilia: “la Regione istituisca i Distretti Urbani del Commercio
Caltanissetta

Bar frequentato da pregiudicati, locale chiuso per cinque giorni 
Politica

Crisi idrica, Catanzaro (PD): “Sicilia ostaggio dell’incompetenza”
Agrigento

Ha sventato un tentativo di rapina, Miccichè incontra il sottoufficiale della Marina Navarra
Palermo

Nasconde droga in un barattolo, arrestato 47enne
PRIMO PIANO

Trasferita in Germania la turista travolta da un’auto a Sciacca, è in prognosi riservata 