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Malore fatale per 56enne: dramma a Siculiana

Della donna non si avevano più notizie da qualche giorno

Pubblicato 7 ore fa
Da Redazione

Dramma a Siculiana, dove una donna di 56 anni è stata trovata priva di vita all’interno della propria abitazione in contrada Sant’Antonio. Della donna non si avevano più notizie da qualche giorno.

La 56enne viveva da sola. A far scattare l’allarme, nella giornata di oggi, è stata la segnalazione di qualcuno che ha avvertito le forze dell’ordine. Giunti presso l’abitazione della donna, i militari dell’Arma insieme ai vigili del fuoco e i sanitari del 118, hanno fatto la tragica scoperta, trovandola ormai senza vita.

Secondo quanto emerso da una prima ispezione cadaverica, a stroncare la donna sarebbe stato un malore fatale.

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