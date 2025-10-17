Palma di Montechiaro

Maltratta e tiene segregata in casa la compagna, 27enne arrestato dopo condanna 

In carcere un ventisettenne disoccupato di Palma di Montechiaro, condannato a tre anni e sei mesi di reclusione

Pubblicato 10 ore fa
Da Redazione

I carabinieri della stazione di Palma di Montechiaro, in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Agrigento, hanno arrestato un ventisettenne disoccupato del posto per il reato di maltrattamenti sulla compagna. L’uomo è stato condannato alla pena di tre anni e sei mesi sia in primo che secondo grado.

Dopo le formalità di rito è stato accompagnato nella casa circondariale di Agrigento dove espierà la pena. Secondo quanto ricostruito, il ventisettenne avrebbe ripetutamente maltrattato la compagna, una ventenne di Palma di Montechiaro, costringendola a stare in casa e vessandola. Il tribunale ha disposto anche un risarcimento di 15mila euro in favore della persona offesa. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Ancora maltempo ad Agrigento, diramata nuova allerta gialla 
Apertura

Pensionato scomparso a Raffadali, ritrovata l’auto ma di Vincenzo Milisenda nessuna traccia 
Apertura

AICA chiede l’intervento urgente di Schifani: “Soluzione politica per salvare il sistema idrico”
Agrigento

AICA, avanzano i lavori per la nuova rete idrica di Agrigento 
Politica

Patrimonio bibliografico, Iacono (PD): “Una legge per il riconoscimento delle biblioteche indipendenti”
Sicilia by Italpress

Al Teatro Massimo di Palermo la finale del 24esimo Concorso lirico “Ottavio Ziino”