Favara

Marianna Bello, quinto giorno di ricerche: si continua a scavare e svuotare pozzi 

Le squadre di ricerca si stanno concentrando su una ventina di pozzi che si sono venuti a creare in seguito alle abbondanti piogge degli scorsi giorni

Pubblicato 23 ore fa
Da Redazione

Quinto giorno di ricerche di Marianna Bello, la trentottenne trascinata via da un’ondata di acqua e fango durante il nubifragio che si è duramente abbattuto su Favara lo scorso 1 ottobre. Forze dell’ordine, vigili del fuoco e protezione civile – aiutati anche dai parenti della donna – hanno ripreso le operazioni da circa un’ora. Si segue il percorso che porta al depuratore di Favara.

Il cielo è nuvoloso e si spera che il meteo non porti pioggia. Le squadre di ricerca si stanno concentrando su una ventina di pozzi che si sono venuti a creare in seguito alle abbondanti piogge degli scorsi giorni. Le idrovore stanno svuotando questi invasi mentre due escavatori scavano tra detriti e fango. In arrivo i cani molecolari già impegnati nelle attività. 

Una nuova giornata di ricerche è cominciata dopo quella a dir poco frenetica di ieri quando era stata messa in giro la voce del ritrovamento di Marianna. Una fake news alimentata da social e passaparola che ha portato alla denuncia di una donna. Altri tre soggetti sono stati individuati e rischiano di finire nei guai per lo stesso motivo. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

“Picchia la fidanzata e prende a calci passeggino con il bimbo”, condannato 
Agrigento

Esplode colpi con una pistola scacciacani, denunciato 19enne 
Apertura

Incendio in un appartamento a Racalmuto, salvate due donne 
Apertura

Favara, trovata la giacca Adidas di Marianna in un canale 
Porto Empedocle

Migranti: soccorso barcone con 132 persone a largo Lampedusa
Catania

Sospesa dalla Polizia l’attività di un centro scommesse