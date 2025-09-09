Maxi incendio a Fauma, fiamme distruggono decine di ettari di terreno 

Un maxi incendio è divampato in contrada Fauma, a non molta distanza dalla strada statale 115 tra Agrigento e Realmonte. Le fiamme in breve tempo hanno incenerito diversi ettari di terreno inghiottendo alberi di ulivo, pero e intere file di fichi d’india.

Il rogo ha danneggiato anche un casolare di campagna. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e corpo forestale che hanno faticato non poco per scongiurare guai ben peggiori. Quasi sicuramente dietro l’incendio c’è la mano di un piromane.