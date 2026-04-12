Menfi

Mezzo chilo di droga tra cocaina e hashish e 5 mila euro in contanti, due arresti

È di due arresti il bilancio di un blitz antidroga eseguito dai carabinieri a Menfi

Pubblicato 12 ore fa
Da Redazione

È di due arresti il bilancio di un blitz antidroga eseguito dai carabinieri a Menfi. In manette, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sono finiti E.G., 26 anni, e B.S., 27 anni. I due indagati si trovavano insieme quando i militari dell’Arma hanno eseguito delle perquisizioni prima personale e poi estese anche ai rispettivi domicili.

Nella disponibilità del primo sono stati rinvenuti 140 grammi di cocaina, 200 grammi di hashish e 4 mila euro in contanti; il secondo, invece, nascondeva un panetto di hashish dal peso di 50 grammi e circa mille euro in contanti. Ad entrambi, inoltre, sono stati sequestrati dei bilancini di precisione. Dopo le formalità di rito i due giovani sono stati trasferiti nel carcere di Sciacca in attesa del provvedimento di convalida. I due indagati sono difesi dagli avvocati Ninni Giardina e Calogero Lanzarone.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.13/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.13/2026
Pagina 1 di 20
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
Apertura

Scontro tra auto e moto lungo la strada statale 189, un ferito 

Lungo la strada statale 189, nei pressi del bivio che porta al “Vivaio Galluzzo”

Agrigento

Vittoria amara per l’Akragas: il 4-0 al Qal’At non basta, il Priolo vede l’Eccellenza

Un successo largo, convincente, che però assume il sapore amaro di un’occasione ormai sfumata.

Apertura

Tragedia a Ravanusa, 80enne trovata morta nella cisterna di casa

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un malore improvviso o di un incidente domestico.

Agrigento

Scontro tra tre auto sulla statale 115, una si dà alla fuga: al via le indagini

Quattro feriti trasferiti in ospedale per le cure necessarie

Apertura

Ustionato mentre brucia sterpaglie: grave 57enne

L’uomo ha riportato ustioni di secondo grado in più parti del corpo