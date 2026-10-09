Migranti, la Guardia Costiera soccorre minore colto da malore

La motovedetta Cp 2092 di Mazara del Vallo ha effettuato, nella notte, una evacuazione medica di un migrante da una nave Ong, la Solidaire, di bandiera tedesca. L’emergenza ha riguardato un minorenne, di nazionalità somala, interessato da insufficienza respiratoria, per il quale la Ong ha richiesto lo sbarco, per il ricovero in una struttura ospedaliera a terra, dietro indicazione del Cirm, il Centro internazionale radio-medico, inizialmente contattato dal bordo per avere assistenza a distanza. La segnalazione è arrivata alla Sala operativa della Guardia costiera di Mazara del Vallo intorno alle 22:30, mentre la Solidaire era in navigazione nel Canale di Sicilia, a circa 30 miglia di distanza dalla costa. A rendere difficoltose le operazioni di evacuazione, effettuate a circa 10 miglia dalla costa, ha contribuito, la presenza di mare mosso. A bordo della CP 2092 è stato preventivamente imbarcato personale medico del locale 118, il quale ha fornito assistenza al malcapitato già in fase di rientro a terra. Una volta giunti in porto, il minorenne è stato trasferito presso l’ospedale di Mazara del Vallo tramite un’ambulanza del 118.