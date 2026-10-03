Licata

Minaccia di sfigurare la moglie che lo ha lasciato, arrestato 38enne di Palma di Montechiaro

In manette un 38enne di Palma di Montechiaro, le minacce sarebbero arrivate alla donna anche per tramite dei figli minorenni

Pubblicato 20 ore fa
Da Redazione

Nonostante fosse sottoposto al divieto di avvicinamento, con tanto di braccialetto antistalking, avrebbe perseguitato e minacciato di morte la moglie dalla quale si era separato. I poliziotti del commissariato di Licata hanno arrestato un trentottenne di Palma di Montechiaro in esecuzione di un provvedimento firmato dal gip del tribunale di Agrigento.

L’indagato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto nel carcere “Pasquale Di Lorenzo”. L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe ripetutamente tormentato l’ex moglie pedinandola, inviandole messaggi intimidatori e minacciandola addirittura di sfigurarla. Messaggi che sarebbero pervenuti alla donna anche per il tramite dei figli minorenni. 

L’indagato, difeso dall’avvocato Giuseppe Cascià, è stato arrestato e tradotto nel carcere di Agrigento.

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