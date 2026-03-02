Agrigento

Minaccia e picchia la madre perchè si rifiuta di dargli i soldi, denunciato agrigentino 

Nei guai un ventenne disoccupato agrigentino, denunciato per rapina e maltrattamenti in famiglia

Pubblicato 5 ore fa
Da Redazione

Avrebbe chiesto più volte del denaro alla madre per poter acquistare dello stupefacente ma al rifiuto della donna si sarebbe scagliato contro di lei, minacciandola di morte e picchiandola. A finire nei guai un ventenne disoccupato agrigentino, denunciato per le ipotesi di reato di rapina e maltrattamenti in famiglia.

La prima contestazione è scattata poiché, secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe anche sottratto ad un parente una televisione per poi rivenderla ad un quarantacinquenne senegalese. Provvidenziale l’intervento degli agenti della sezione Volanti della questura di Agrigento. I poliziotti hanno rintracciato il ventenne, lo hanno denunciato e  hanno anche recuperato la televisione restituendola al proprietario. 

