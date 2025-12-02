Palermo

Minacciano automobilisti con arma giocattolo, due denunciati

I sue sono stati denunciati per procurato allarme, possesso ingiustificato di armi e resistenza a pubblico ufficiale.

Pubblicato 56 minuti fa
Da Redazione

Due ventenni sono stati denunciati a Palermo dalla polizia per avere puntato una pistola giocattolo, ma senza il tappo rosso, agli automobilisti che percorrevano la via Leonardo da Vinci. I due, a bordo di una Mercedes, affiancavano le auto e mostravano l’arma, una riproduzione della Beretta calibro 92. A lanciare l’allarme un poliziotto libero dal servizio che ha assistito alla scena e ha chiesto l’intervento delle volanti che hanno bloccato i due in via Giotto. I sue sono stati denunciati per procurato allarme, possesso ingiustificato di armi e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane alla guida, inoltre, guidava senza patente. La vettura è stata sequestrata

