Alessandria della Rocca

Minacciano e aggrediscono giovane arbitro per i troppi minuti di recupero, 3 denunce 

L’episodio si è verificato durante una partita di prima categoria giocata lo scorso ottobre ad Alessandria della Rocca

Pubblicato 16 ore fa
Da Redazione

Avrebbero inseguito, aggredito e minacciato un arbitro di appena 21 anni per il solo motivo di aver dato troppi minuti di recupero. I carabinieri di Alessandria della Rocca hanno denunciato tre persone – un 75enne, un 53enne e un 43enne – per minaccia aggravata in concorso. La vicenda è legata alla partita del campionato di Prima categoria, disputata lo scorso ottobre, tra Alessandria della Rocca e l’Accademia Mazzarese. Secondo quanto ricostruito i tre, dopo il triplice fischio, avrebbero inseguito il giovane fischietto fino agli spogliatoi. L’arbitro sarebbe stato colpito con un calcio e anche minacciato.

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