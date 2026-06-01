Nascondeva la droga nel frigo: arrestato 27enne

È stato sorpreso dalla Polizia di Stato mentre stava spacciando droga, davanti alla sua abituazione, ed è stato arrestato dagli agenti della Questura di Catania.

Nelle fasi di pattugliamento del quartiere Picanello, i poliziotti delle moto volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno notato, nei pressi di via Vezzosi, un uomo intento a consegnare un involucro a tre persone. Intuendo che potesse trattarsi di una cessione di stupefacenti, i poliziotti sono intervenuto bloccandolo e, contestualmente, hanno chiesto l’intervento in ausilio dei colleghi del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo-Ognina”. L’uomo, un 27enne originario delle Mauritius, ha ammesso di avere con sé della marijuana e di farne un uso a fini personali.

L’intervento sinergico dei poliziotti ha permesso non soltanto di far sfumare lo scambio di droga e del relativo denaro per l’acquisto delle dosi, ma ha anche consentito di scoprire un deposito di vari tipi di sostanze, allestito dal pusher nella sua abitazione. Infatti, durante la perquisizione dell’appartamento, i poliziotti hanno rinvenuto ulteriore droga nascosta nel frigorifero: 14 grammi di cocaina, 44 di hashish e 45 grammi di marijuana.

Tutta la droga trovata è stata sequestrata per la successiva distruzione, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, mentre il pusher è stato arrestato detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.