Gli Ingegneri agrigentini volano a Nuoro per il XV Campionato Nazionale di Calcio a 8

Per la compagine dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento è di nuovo tempo di allacciare gli scarpini, preparare le valigie e resettare tutto.

Dal 4 al 7 giugno, la splendida cornice sarda di Nuoro ospiterà il XV Campionato Nazionale di Calcio a 8, l’attesissima kermesse organizzata dal Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) che metterà di fronte le migliori selezioni d’Italia.

Una nuova avventura che comincia da zero, ma che vede la spedizione agrigentina presentarsi ai nastri di partenza forte di una tradizione consolidata e della voglia di scrivere una nuova grande pagina di sport.

Questa partecipazione non è soltanto un fatto agonistico, ma rappresenta una sinergia profonda: l’istituzione ordinistica supporta attivamente il gruppo sportivo, riconoscendo nel calcio a 8 uno straordinario veicolo di coesione, amicizia e rappresentanza del territorio. La squadra scenderà in campo in Sardegna forte dell’abbraccio e del sostegno di tutta la categoria che rappresenta con orgoglio.

Se Nuoro rappresenta una nuova sfida tutta da giocare, la consapevolezza nei propri mezzi della squadra agrigentina affonda le radici nello straordinario percorso del campionato passato. Lo scorso anno, infatti, gli ingegneri di Agrigento sono stati protagonisti di un’annata semplicemente fantastica.

Nella scorsa stagione la squadra ha prima dominato la fase a gironi di qualificazione, chiudendo al primo posto. Successivamente, ottenuto il pass per le finali nazionali dello scorso torneo, il gruppo ha saputo spingersi fino l’ultimo atto, disputando una storica e tiratissima finale di Coppa Italia. Solo la sfortuna e i dettagli hanno negato il gradino più alto del podio in quell’occasione. Quella cavalcata si è conclusa, ma ha lasciato in dote un gruppo unito, maturo e consapevole del proprio valore, pronto oggi a rimettersi in gioco a Nuoro.

A guidare la spedizione è Flavio Patti, Presidente dell’Associazione Sportiva Ingegneri Agrigento e Responsabile di squadra dell’Ordine di Agrigento. Alla vigilia della partenza per la Sardegna, Patti ha voluto lanciare un messaggio forte, tracciando la linea tra il passato e il presente: “Ci presentiamo a questo nuovo Campionato Nazionale a Nuoro con lo stesso orgoglio e la stessa fame di sempre – dice Patti -. Lo scorso anno abbiamo dimostrato di poter competere ai massimi livelli in Italia. Ma quel campionato fa ormai parte della nostra storia; adesso a Nuoro inizia un cammino completamente nuovo, una sfida inedita in cui si riparte tutti alla pari. La nostra partecipazione al torneo del CNI, ormai da oltre 30 anni tra calcio a 11 e calcio a 8, va oltre il semplice aspetto agonistico: rappresenta un momento di straordinaria aggregazione professionale e umana, in cui portiamo in alto il nome dell’Ordine degli Ingegneri di Agrigento e di tutta la nostra provincia. In Sardegna daremo il massimo, giocando con intelligenza tattica, rigore ma soprattutto con il cuore. Un ringraziamento speciale va al Presidente e a tutto il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Agrigento che ci sostiene con entusiasmo, e a tutti i colleghi e agli sponsor che sono vicini a questo magnifico gruppo” conclude Patti.

Sotto la guida tecnica e organizzativa dello staff, ecco l’elenco degli atleti che difenderanno i colori della Provincia di Agrigento in terra sarda per questa quindicesima edizione del torneo: Vito Bennardo, Gianluca Di Rosa, Salvatore Falzone, Gianluca Fisco, Tommaso Gibilaro, Francesco Giglione, Gerlando Marotta, Flavio Patti, Franco Russo, Paolo Spataro e Michele Zambuto.

Ora la parola passa al campo. Dal 4 al 7 giugno a Nuoro comincia un capitolo tutto da scrivere: l’obiettivo degli Ingegneri di Agrigento è scendere in campo concentrati, uniti e pronti a puntare alla vittoria.