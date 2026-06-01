Siracusa

Sette pistole tra auto e abitazione, arrestato ventenne

Deve rispondere di porto e detenzione illegale di armi clandestine

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La polizia ha arrestato in flagranza di reato, per porto e detenzione illegale di armi clandestine, un giovane siracusano di 20 anni. Nel corso di un controllo su strada, all’interno della sua autovettura e’ stato rinvenuto un borsone contenente sei pistole di cui quattro modificate e rese offensive, in grado di esplodere proiettili calibro 6.35 e altre due in corso di modifica. Una successiva perquisizione domiciliare nella sua ha fatto saltare fuori un’altra pistola, una Beretta calibro 7.65 mm con matricola abrasa e relativo munizionamento di51 cartucce.

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