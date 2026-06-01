Cultura

Claudio Baglioni ha la polmonite, concerti ad Agrigento slittano al 2027

Una polmonite interstiziale acuta, con una prognosi di novanta giorni di riposo e cure, lo obbliga a rinviare di un anno intero il suo attesissimo ''GrandTour La vita è adesso''

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Claudio Baglioni è costretto a fermarsi. Una polmonite interstiziale acuta, con una prognosi di novanta giorni di riposo e cure, lo obbliga a rinviare di un anno intero il suo attesissimo ”GrandTour La vita è adesso”, che avrebbe dovuto debuttare il 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia. La tournée, una delle più attese dell’estate italiana, slitta così al 2027, con un nuovo calendario già definito e con i biglietti che resteranno validi per tutte le date riprogrammate. Il tour ripartirà il 1° luglio 2027 da Villa Manin a Codroipo, recuperando la data prevista per il 3 luglio 2026, per poi attraversare l’Italia da Este a Marostica, da Villafranca a Pistoia, da Genova a Cernobbio, fino a Firenze, Cattolica, Pompei, Agrigento, Palermo e molte altre città.

Un viaggio che conserva la stessa struttura del 2026, semplicemente traslata di un anno, con l’obiettivo di non penalizzare nessuno degli spettatori che avevano già acquistato il biglietto. Per tutte le info: www.friendsandpartners.it. Per chi non potrà partecipare alle nuove date, sarà possibile richiedere il rimborso entro il 30 giugno 2026 attraverso il circuito di vendita utilizzato al momento dell’acquisto. Nel frattempo, Friends & Partners fa sapere che a breve verranno comunicate anche le informazioni relative ai concerti di Venezia, Spoleto, Siracusa, Taormina, Alghero, Cagliari, Trento, Vigevano, Sordevolo e alle rispettive date di recupero, per le quali i biglietti resteranno validi.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.19/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.19/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Emergenza acqua ad Agrigento: AICA diffida Siciliacque e chiede l’intervento urgente della Regione
Apertura

Colpisce il figlio in faccia con una catena, denunciato 56enne licatese 
Agrigento

Litigano in strada per la gestione del figlio, lei chiama la polizia dopo insulti e minacce 
Apertura

Colto da malore sul monte Cammarata: escursionista salvato dal soccorso alpino e dalla Polizia
di Angelo Gelo

Akragas in Eccellenza: battuto il Valderice 1-0, decisivo Fragapane
banner italpress istituzionale banner italpress tv