Cattolica Eraclea

Non si ferma al posto di controllo, fermato dopo inseguimento: denuncia e 6 mila euro di multa

Nei guai un trentenne di Cattolica Eraclea: era senza patente, assicurazione e revisione

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

Non appena i finanzieri, impegnati in un controllo stradale, gli hanno imposto l’alt ad un posto di blocco ha ben pensato di non fermarsi e accelerare dando vita ad un pericoloso inseguimento. È successo lungo la strada statale 115, in territorio di Cattolica Eraclea.

A finire nei guai un trentenne del posto, già noto alle forze dell’ordine, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. I militari della Guardia di Finanza sono riusciti a bloccarlo dopo un breve inseguimento. Il conducente era al volante di un’auto senza mai aver conseguito la patente e il veicolo, inoltre, era privo di assicurazione e revisione. Per queste ultime violazioni sono scattate sanzioni per un importo complessivo di 6 mila euro.  

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