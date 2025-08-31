HOME
Lampedusa
Nuovi sbarchi a Lampedusa, 132 i migranti giunti sull’isola
Proseguono i trasferimenti, disposti dalla Prefettura di Agrigento.
Pubblicato 32 minuti fa
Da
Redazione
Redazione
0 commenti
Ultime Notizie
Agrigento
Violenza sessuale sui nipoti 13enni, zio condannato a 8 anni
Lampedusa
Nuovi sbarchi a Lampedusa, 132 i migranti giunti sull’isola
di Angelo Gelo
Incidente a San Leone: bagnante ferito da un tubo di ferro in mare
Agrigento
Conclusa la Settimana Pirandelliana: consegnati i premi Kaos Pippo Montalbano
Caltanissetta
Mazzarino lab, infranti vetri della sede del gruppo politico
Apertura
Parcheggiatore abusivo ucciso, omicida confessa ma aggiunge: “Mi sono difeso”
