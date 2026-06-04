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Occupa abusivamente appartamento, vicini chiamano i carabinieri: denunciato 

Sono stati i vicini a chiamare le forze dell’ordine, insospettiti da quella presenza. I carabinieri sono intervenuti e hanno sorpreso l’uomo all’interno della casa

Pubblicato 51 minuti fa
Da Redazione

Un trentacinquenne di Campobello di Licata, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per violazione di domicilio dopo aver provato a sistemarsi in un appartamento di proprietà di altre persone. È accaduto in via Solferino, nel centro abitato del paese dell’Agrigentino.

L’uomo, che evidentemente aveva adocchiato l’abitazione da tempo, ha di fatto occupato abusivamente l’edificio che in quel momento era disabitato. Sono stati i vicini a chiamare le forze dell’ordine, insospettiti da quella presenza. I carabinieri sono intervenuti e hanno sorpreso l’uomo all’interno della casa. Dopo la denuncia a piede libero al trentacinquenne è stato imposto di lasciare l’abitazione. 

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