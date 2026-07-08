Agrigento

Operaio morto in cantiere ad Agrigento, aperta inchiesta e sequestrata l’area 

L’esame autoptico servirà a chiarire alcuni punti della vicenda e, soprattutto, se si è trattato di un malore improvviso o di un incidente sul lavoro

Pubblicato 18 ore fa
Da Redazione



La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta sulla morte di Gerlando Brucceri, l’operaio di 53 anni deceduto ieri pomeriggio all’interno del cantiere sul viadotto Akragas. Il procuratore Giovanni Di Leo, che ha effettuato personalmente un sopralluogo sul posto, ha disposto il sequestro dell’intera area e quasi certamente ordinerà l’autopsia sul cadavere della vittima. L’esame autoptico servirà a chiarire alcuni punti della vicenda e, soprattutto, se si è trattato di un malore improvviso o di un incidente sul lavoro. I carabinieri si stanno occupando delle indagini e, fino alla tarda serata di ieri, sono rimasti nel cantiere per i rilievi necessari. 

Sulla vicenda è intervenuta anche l’Anas: “In relazione al decesso del lavoratore rinvenuto nel cantiere del ponte Akragas 2, nel pomeriggio di ieri, nel territorio di Agrigento, Anas comunica che sono in corso tutti gli accertamenti da parte delle autorità competenti.  Secondo le prime notizie sull’accaduto raccolte da Anas, il lavoratore è stato rinvenuto privo di sensi lungo una pedana metallica, al termine del turno lavorativo. I primi riscontri fanno ipotizzare un improvviso malore. Saranno gli accertamenti dell’Autorità giudiziaria e gli esiti dell’esame autoptico a chiarire le cause del decesso. Anas rinnova la propria vicinanza ai familiari del lavoratore e come sempre è disponibile a fornire la massima collaborazione alle autorità competenti.”

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.23/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.23/2026
Pagina 1 di 19
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Tir travolge e uccide ciclista, morto 84enne
Apertura

Tentano di consegnare droga ad un detenuto, chiesti 6 rinvii a giudizio 
di Gioacchino Schicchi

Maddalusa delenda est: acqua garantita solo ai fragili, ma in attesa della demolizione
di Gioacchino Schicchi

Maddalusa da due mesi senz’acqua, passa la linea dura: niente deroghe per gli abusivi
Apertura

Corruzione, arrestati l’imprenditore favarese Dino Caramazza e il sindaco di Sommatino
banner italpress istituzionale banner italpress tv