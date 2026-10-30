Palma di Montechiaro

Palma di Montechiaro, tartaruga ferita e soccorsa in mare: liberata “Marina”

L'iniziativa rientra nella due giorni dell'evento "Il mercato alla voce. Dal mare alla tavola"

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

L’ambiente, con la salvaguardia delle specie protette, ha aperto stamattina “Il mercato alla voce. Dal mare alla tavola”, la due giorni che Palma di Montechiaro dedica alla pesca, alle tradizioni marinare alla cultura del mare.
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, con in testa il direttore generale Francesca Di Gaudio, stamani sul lungomare Todaro di Marina di Palma ha liberato Marina, tartaruga Caretta caretta che, ferita, era stata soccorsa in mare, ed oggi al mare è stata restituita.
Una grande festa, alla quale hanno partecipato la consigliera comunale Tiziana Salamone, il sindaco
Stefano Castellino, Lorenzo Pace, componente il Cda dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Sicilia, Daniela Lo Monaco, Istituto Zooprofilattico di Sicilia, Gaetano Lupo, consulente del Comune, la capitaneria di porto, l’associazione H2O Fitness – diportisti di Marina di Palma.
Un momento di gioia per i bambini delle scuole di Palma di Montechiaro che hanno scortato la tartaruga fino a quando ha iniziato a nuotare, libera, in mare.
La due giorni de “Il mercato alla voce” è appena iniziata. Nel pomeriggio di oggi, al Palazzo Ducale, lo show cooking dei cuochi palmesi, che cucineranno Tombarelli e Lampughe, ed il convegno durante il
quale qualificatissimi relatori affronteranno le tematiche relative alla salvaguardia della piccola pesca,
rappresentata dalla marineria di Palma di Montechiaro. E lo show dell’attore e cuntastorie palermitano Salvo Piparo.
Domani, dalle 11 in poi sul lungomare Todaro, verrà rievocata la “tradizionale” battitura del pesce, con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Sicilia che illustrerà le caratteristiche peculiari del pescato.

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