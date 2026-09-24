Palma di Montechiaro: trovato morto in casa. Scientifica sul posto

È stato trovato morto all’interno della propria abitazione di via Cangiamila un uomo di circa sessant’anni, residente a Palma di Montechiaro. Il ritrovamento è avvenuto dopo che, per diversi giorni, dell’uomo non si avevano notizie. A far scattare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, che avrebbero avvertito un forte odore provenire dall’abitazione. Insospettiti dalla situazione, hanno quindi allertato il 112, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i Carabinieri, gli agenti della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco. Per consentire l’accesso all’abitazione è stato necessario forzare il portone d’ingresso. Una volta all’interno, i soccorritori hanno trovato il sessantenne ormai privo di vita.

Al momento non sono chiare le cause della morte. Non viene esclusa, quindi, la necessità di ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e stabilire quando sia avvenuto il decesso. Considerata la situazione e in attesa degli accertamenti medico-legali, il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma, che sarà sottoposta agli esami ritenuti necessari per chiarire le cause della morte.

Nel frattempo, all’interno dell’abitazione sono proseguite le attività di verifica da parte degli investigatori e degli specialisti della Polizia Scientifica, impegnati nei rilievi utili a ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo e a verificare ogni elemento presente nell’appartamento. Saranno gli accertamenti disposti dalla Procura a fornire elementi utili per chiarire le circostanze del decesso.