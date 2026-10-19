‘Patrioti in comune’, FdI riunisce ministri, parlamentari e amministratori

“Portare le esigenze dei territori al centro del confronto politico, trasformare le criticità amministrative in proposte concrete e rafforzare il dialogo tra istituzioni e amministratori”. Sono questi gli obiettivi della terza edizione di ‘Patrioti in Comune’, la manifestazione promossa dai Coordinamenti regionale, provinciale e cittadino di Fratelli d’Italia, guidati rispettivamente da Luca Sbardella, da Alberto Cardillo e da Luca Sangiorgio, insieme al Dipartimento nazionale Enti Locali, in programma sabato 24 e domenica 25 ottobre all’Airport Hotel di Catania.

L’appuntamento “si conferma come uno dei momenti di confronto politico e amministrativo più importanti dell’anno per Fratelli d’Italia in Sicilia”. “Due giornate che vedranno la partecipazione di ministri, assessori regionali, parlamentari nazionali e regionali e decine di amministratori locali, chiamati a confrontarsi sulle questioni che incidono quotidianamente sull’attività dei Comuni e sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini. Tra i tanti ospiti attesi, i ministri Nello Musumeci e Adolfo Urso, il responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, e la responsabile nazionale Immigrazione del partito, Sara Kelany. Numerosi saranno anche gli ospiti tecnici, dai settori pubblico e delle professioni. Nel corso della manifestazione si terrà anche un evento collaterale di ECR, promosso da Ruggero Razza volto ad avvicinare l’Europa alle realtà amministrative locali”, si legge in una nota.

Il programma “punta a superare la dimensione della convention politica per dare spazio alle esperienze amministrative, alle criticità riscontrate sul campo e alle proposte da portare all’attenzione dei livelli regionali e nazionali. Al centro dei lavori ci saranno i nodi della gestione comunale: bilanci, personale, organizzazione degli enti, programmazione urbanistica, sviluppo economico, sicurezza, legalità, immigrazione, infrastrutture, risorse idriche e protezione civile. Sabato 24 ottobre si chiuderà la prima giornata con una cena di lavoro articolata in tavoli tematici, pensata per favorire un confronto concreto e operativo tra i partecipanti. Ciascun iscritto potrà scegliere online il tavolo a cui prendere parte, approfondendo uno specifico ambito di interesse. Sono previsti 15 tavoli, ciascuno con un massimo di 10 partecipanti, dedicati a sicurezza urbana, ambiente, cultura e istruzione, turismo, infrastrutture, sviluppo economico e impresa, professioni, enti locali, Europa, bilancio e finanze locali, ecologia, salute, politiche giovanili, agricoltura e transizione digitale. Le idee e le proposte entreranno nel dibattito sulla piattaforma programmatica che Fratelli d’Italia presenterà agli elettori nel 2027. La prenotazione è disponibile attraverso la piattaforma www.patriotiincomune.it, dove sarà possibile selezionare il tavolo tematico di proprio interesse, fino a esaurimento dei posti disponibili”.