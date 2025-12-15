Agrigento

Polizia: ecco i nuovi dirigenti di Anticrimine, Digos e dei commissariati di Porto Empedocle e Sciacca

Rotazioni alla Questura di Agrigento: ecco chi sono i nuovi dirigenti dell’Anticrimine, della Digos, del Gabinetto del questore e dei commissariati di Sciacca e Porto Empedocle

Pubblicato 5 ore fa
Da Irene Milisenda

Giro di nomine e rotazioni alla Questura di Agrigento. Il questore Tommaso Palumbo, a margine di una conferenza stampa svolta questa mattina, ha reso noti gli avvicendamenti disposti dal Ministero dell’Interno. Davide Mattaliano è il nuovo dirigente della divisione Anticrimine. Il vicequestore Damiano Lupo, già dirigente del commissariato di Sciacca,  è il nuovo capo di gabinetto della Questura. Prende il posto del commissario Maria Lucia Lombardo che invece è il nuovo capo della Digos di Agrigento.

Il vicequestore aggiunto Sergio Carrubba, che ha guidato negli ultimi anni quest’ultimo ufficio, è stato invece trasferito alla Direzione centrale Immigrazione di Roma. Il vicequestore Chiara Sciarrabba lascia Porto Empedocle dopo 7 anni per andare a guidare il commissariato di Sciacca, il più grande dell’intera provincia. Il nuovo capo del commissariato di Porto Empedocle è il vicequestore aggiunto Francesco Sammartino che resterà anche alla guida dell’Ufficio del personale. 

