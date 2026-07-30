Catania
Tenda di casa in fiamme, donna ustionata nel tentativo di spegnere il rogo
La donna è stata trasportata in Elisoccorso all'ospedale di Catania ed e' in pericolo di vita.
Una donna di 57enne e’ ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Cannizzaro di Catania dopo avere riportato ustioni di secondo e terzo grado su circa l’80% della superficie corporea. La donna e’ rimasta vittima di un incidente domestico nella sua abitazione di Giarre, nel Catanese: a prendere fuoco e’ stata una tenda di casa. La 57enne ha cercato di spegnere l’incendio, ma e’ stata avvolta dalle fiamme. E’ stata trasportata in Elisoccorso all’ospedale di Catania ed e’ in pericolo di vita.
Redazione
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