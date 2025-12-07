Prete minacciato sui social per la falsa scomparsa di una ragazza, indagini 

Nuove minacce di morte sono state indirizzate ad un sacerdote agrigentino “accusato” di aver fatto sparire una ragazza in un convento della città. Il parroco ha formalizzato una querela chiedendo che venga rintracciato l’autore dei messaggi.

Con un contatto falso sui social, infatti, il misterioso utente ha inviato missive non soltanto alla Caritas della Città dei templi ma ai principali giornali di Agrigento, compreso Grandangolo. Nel messaggio il prete viene accusato di aver fatto sparire una ragazza -tale Samantha Castelli – con la complicità di un altro sacerdote. La notizia era già stata smentita dai carabinieri lo scorso anno che, anzi, avevano avviato indagini per risalire all’autore della fake news.