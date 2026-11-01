Prima picchia la fidanzata, poi pesta anche i suoceri: arrestato 26enne di Favara

Prima avrebbe aggredito la convivente, finita in ospedale con i segni delle percosse. Il giorno seguente, invece, si sarebbe scagliato contro gli anziani genitori della ragazza – una coppia di pensionati di 75 e 74 anni – colpendoli e facendoli stramazzare al suolo. Gli agenti della Squadra mobile di Agrigento hanno arrestato V.P., un ventiseienne di Favara. Il gip Michele Dubini, accogliendo la richiesta del pm Carola Bisanti, ha disposto nei confronti dell’indagato la custodia cautelare in carcere.

La vicenda risale allo scorso 25 ottobre quando, nel quartiere di Villaggio Mosè, per motivi non del tutto chiari, il 26enne avrebbe aggredito la fidanzata. La giovane, finita in ospedale, ha riportato traumi sparsi. Il giorno seguente è toccato ai genitori, picchiati dal ragazzo. Lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e gli agenti delle Volanti. L’indagine è proseguita con la Procura di Agrigento che ha richiesto la custodia cautelare in carcere. Misura accordata dal gip che ha firmato il provvedimento poi eseguito dai poliziotti della Squadra mobile.