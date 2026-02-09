Canicattì

Processata per oltre 50 episodi di evasione, ridotta condanna a canicattinese 

Da sei anni ad un anno e otto mesi di reclusione. Pena ridotta in appella per una 30enne di Canicattì

Pubblicato 8 ore fa
Da Redazione

Da sei anni ad un anno e otto mesi di reclusione. I giudici della Corte di appello di Palermo, riformando la sentenza di primo grado, hanno notevolmente ridotto la condanna nei confronti di una trentenne di Canicattì – Laura Savaia – processata per oltre cinquanta episodi di evasione e violazione della sorveglianza speciale a cui era sottoposta.

La seconda sezione penale della Corte di Appello di Palermo, dopo aver riaperto l’istruttoria, ha emesso sentenza riducendo notevolmente la pena. L’imputata è difesa dall’avvocato Angelo Asaro.

