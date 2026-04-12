Scontro tra tre auto sulla statale 115, una si dà alla fuga: al via le indagini

Violento incidente stradale lungo la Strada statale 115, all’altezza dell’ingresso che conduce all’Hotel Kaos. Tre auto coinvolte, una delle quali si sarebbe data alla fuga. Il bilancio è di quattro feriti, tra questi è rimasto coinvolto il giornalista di Report Sicilia Francesco Di Mare insieme alla compagna; fortunatamente nessuno ha riporto gravi ferite, ma in maniera precauzionale sono stati trasferiti in ospedale per le cure necessarie.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e le forze dell’ordine per ricostruire l’esattezza dinamica dell’incidente. Avviate le indagini per identificare il conducente che si è messo in fuga dopo il sinistro. (Foto ReportSicilia)