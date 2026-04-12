Agrigento

Scontro tra tre auto sulla statale 115, una si dà alla fuga: al via le indagini

Quattro feriti trasferiti in ospedale per le cure necessarie

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Violento incidente stradale lungo la Strada statale 115, all’altezza dell’ingresso che conduce all’Hotel Kaos. Tre auto coinvolte, una delle quali si sarebbe data alla fuga. Il bilancio è di quattro feriti, tra questi è rimasto coinvolto il giornalista di Report Sicilia Francesco Di Mare insieme alla compagna; fortunatamente nessuno ha riporto gravi ferite, ma in maniera precauzionale sono stati trasferiti in ospedale per le cure necessarie.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e le forze dell’ordine per ricostruire l’esattezza dinamica dell’incidente. Avviate le indagini per identificare il conducente che si è messo in fuga dopo il sinistro. (Foto ReportSicilia)

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