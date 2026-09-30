Proiettile in una busta indirizzata ad un cuoco a Torre Salsa, indagini 

Una busta recapitata all’indirizzo del posto di lavoro con all’interno una cartuccia a salve. È il messaggio inquietante ricevuto da un cuoco di 43 anni, residente nel palermitano, dipendente di una struttura a Torre Salsa, a Siculiana. L’uomo, non appena aperto il plico, si è recato immediatamente dai carabinieri e ha denunciato l’accaduto. Al via le indagini dei militari dell’Arma per ricostruire quanto accaduto.