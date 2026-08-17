Quasi un chilo di hashish tra Favara e Agrigento, chiesti due rinvii a giudizio 

La Procura di Agrigento ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A rischiare il processo sono Salah Eddine Khafif, 28 anni, originario del Marocco, e Davide Marenco, 54 anni, nato a Genova. Entrambi, difesi dagli avvocati Gianfranco Pilato e Vita Marino, compariranno il prossimo 5 ottobre davanti il gup Alberto Lippini per l’udienza preliminare.

La vicenda scaturisce da un controllo eseguito dalla polizia nel settembre dello scorso anno. In un’abitazione di Favara vennero rinvenuti quattro panetti di hashish, per un peso complessivo di 414 grammi, che secondo l’accusa sarebbero stati detenuti dal marocchino. Nella casa di Marenco, ad Agrigento, sono stati rinvenuti altri 489 grammi della stessa sostanza che – per gli inquirenti – entrambi gli imputati avrebbero custodito per poi rivenderli.