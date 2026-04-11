Rapina in un supermercato a Campobello di Licata, condannato a 6 anni e 4 mesi 

Sei anni e quattro mesi di reclusione per una rapina a mano armata in un supermercato a Campobello di Licata. La Cassazione riduce la condanna inflitta ad Alessio Taibbi, 33 anni, di Canicattì, ritenuto l’autore del colpo all’esercizio commerciale avvenuto il 30 novembre 2020.

L’imputato, già noto alle forze dell’ordine per gli stessi reati, avrebbe minacciato con un coltello la cassiera del supermercato impossessandosi di circa 200 euro. Poi la fuga. I giudici ermellini hanno accolto (in parte) il ricorso dell’avvocato Diego Giarratana disponendo un nuovo calcolo della pena dovuto alla contestazione della recidiva. In appello, infatti, il canicattinese era stato condannato a 9 anni di carcere.