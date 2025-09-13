Messina

Tragica caduta col monopattino: morto 13enne

Il ragazzino e' deceduto al Policlinico, nel reparto di terapia intensiva pediatrica dove era ricoverato in gravissime condizioni

Pubblicato 20 ore fa
Da Redazione

Non ce l’ha fatta il ragazzo di 13 anni rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente con il monopattino a Messina lo scorso 5 settembre. Il ragazzino, Francesco Pantano, e’ deceduto questa mattina al Policlinico, nel reparto di terapia intensiva pediatrica dove era ricoverato in gravissime condizioni. Al Policlinico era arrivato in codice rosso a seguito di una caduta mentre percorreva, su un monopattino, la rotatoria sul viale Giostra, vicina alla sede dell’Amam.

Fin dall’inizio le sue condizioni sono apparse disperate tanto che i medici non hanno mai sciolto la prognosi, monitorandolo costantemente. Stamattina, dopo giorni di agonia, il suo cuore ha cessato di battere. Intanto proseguono gli accertamenti della polizia municipale per ricostruire la dinamica dell’incidente.

