Riqualificare le rotatorie di Sciacca, avviso per i privati

“Riqualificare le rotatorie stradali cittadine, con l’allestimento o cura di spazi verdi, attraverso il contributo e la ‘sponsorizzazione’ di imprese private”. È questo l’obiettivo, spiegano le assessore all’Arredo Urbano Agnese Sinagra e al Verde Pubblico Valeria Gulotta, di una iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale e di cui si sta già occupando il VI Settore del Comune di Sciacca. “Le imprese interessate si impegnano a dare corso gratuitamente alle attività ma con un ritorno d’immagine, potendo istallare nell’area assegnata un cartello con le indicazioni dello sponsor”.

Per dare seguito all’iniziativa, il dirigente del VI Settore Aldo Misuraca ha diramato un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse “per la sponsorizzazione e la manutenzione gratuita del verde di rotatorie stradali nel Comune di Sciacca”.

“Il Comune di Sciacca – si spiega nell’avviso – ricerca soggetti interessati a stipulare un contratto di sponsorizzazione per l’allestimento e la manutenzione del verde di alcune rotatorie e aree stradali piantumate, site sul territorio di Sciacca. L’Amministrazione Comunale intende affidare a privati la manutenzione per un periodo di anni 5 favorendo allo ‘sponsor’ un ritorno di immagine grazie all’installazione di cartelli pubblicitari espositivi”.

L’avviso indica alcune aree verdi oggetto della collaborazione. Sono le rotatorie di Corso Miraglia, Via Verona, Via Ovidio, Via Stazzone e strada Isabella. Le imprese interessate possono proporre eventuali altre aree. La scadenza per l’invio delle manifestazioni di interesse è fissata per il 16 gennaio 2024. Sul sito del Comune è possibile visionare e scaricare l’avviso con il modulo per la manifestazione di interesse e le linee guida per la redazione del progetto da presentare.

“È un punto del programma elettorale dell’Amministrazione Termine a cui si dà corso” evidenziano le assessore Agnese Sinagra e Valeria Gulotta.