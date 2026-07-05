Bagno di folla per San Calogero, Agrigento abbraccia il Santo nero (VIDEO e FOTO)





San Calogero torna tra la sua gente e Agrigento è pronta al bagno di folla per il Santo nero. Si apre oggi la prima domenica di festeggiamenti in onore di San Calogero. Alle 12, come di consueto, la statua uscirà dal Santuario per prendersi l’abbraccio dei fedeli. Non sarà possibile salirci sopra, però, sul sagrato ma soltanto alla prima “fermata”. Un altro divieto, così come ricordato dal vice parroco Giuseppe Lentini, sarà il lancio del pane.