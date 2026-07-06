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Bodybuilding, sul podio della gara Mr. & Ms. Italia AIC anche l’agrigentino Salemi
La storica competizione nazionale di bodybuilding si è svolta nella cornice del Lungomare di Sapri
Si è svolta nella cornice del Lungomare di Sapri (SA), nel fine settimana del 4 e 5 luglio 2026, Mr. & Ms. Italia AIC storica competizione nazionale di bodybuilding organizzata dalla federazione IBFA (International Bodybuilding & Fitness Association).
Tra i partecipanti anche l’agrigentino Alessandro Salemi, da circa 10 anni con attivo di 38 gare nazionali e internazionali, vincitore categoria bodybuilding + assoluto nella gara del 4 luglio, e Vincitore bodybuilding + assoluto + vincitore battaglia dei giganti con montepremi nella gara 5 luglio.
Redazione
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