Agrigento

Scatta la perquisizione e vengono trovate cento banconote false, denunciato 18enne

A finire nei guai un diciottenne tunisino, residente a Favara ma domiciliato ad Agrigento

Pubblicato 9 ore fa
Da Redazione

I carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno denunciato un diciottenne tunisino, residente a Favara ma domiciliato ad Agrigento, per l’ipotesi di reato di spendita e possesso di banconote false. I militari dell’Arma, a margine di indagini, hanno eseguito una perquisizione in una casa del centro storico riconducibile al giovane.

L’ispezione ha dato esito positivo poichè sono state rinvenute ben 100 banconote false di diverso taglio. L’attività investigativa nasce dalle segnalazioni di numerosi commercianti che hanno raccontato di un anomalo giro di soldi falsi soprattutto in pezzi di venti e cinquanta euro. Ulteriori indagini sono in corso per capire la provenienza di quel denaro falso. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cultura

Capitale della Cultura, al Teatro Pirandello arriva la “Gong” orchestra
Porto Empedocle

Poste Italiane, annullo filatelico a Porto Empedocle per i 100 anni nascita Camilleri
Apertura

Antonello Nicosia e il “passepartout” per le carceri italiane, assolta ex deputata 
Agrigento

Papa Leone XIV ha nominato il cardinale Reina membro della Pontificia Commissione
Apertura

Quasi 100 chili di pesce senza tracciabilità a Licata, sequestro e 1.500 euro di multa
Lampedusa

Libera, Don Ciotti a Lampedusa per la staffetta della Pace