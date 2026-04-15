Sciacca

Sciacca, all’Istituto Amato Vetrano inagurato il primo campo da padel scolastico

La dirigente scolastica Nellina Librici: "Oggi non abbiamo inaugurato solo un campo, ma abbiamo aperto una visione"

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“Oggi non abbiamo inaugurato solo un campo, ma abbiamo aperto una visione. Quella di oggi resterà una data storica per l’I.I.S.S. «Calogero Amato Vetrano» perchè abbiamo dato vita al primo campo da padel scolastico in Sicilia. Un traguardo che parla europeo, nato grazie ai fondi del Programma PR FESR Sicilia 2021-2027, ma che batte fortissimo qui, nel cuore della nostra comunità. Qui lo sport non è solo attività fisica: è educazione, benessere, bellezza, futuro. La mattina sarà scuola. Il pomeriggio sarà comunità. Da oggi, infatti, il campo sarà aperto anche alla cittadinanza, su prenotazione. Perché una scuola che cresce davvero è quella che si apre, che include, che restituisce valore. Questo non è un punto di arrivo. È un inizio. E si sente. Grazie a chi ha creduto, sostenuto, lavorato. Oggi abbiamo fatto squadra. E si vede.” Queste le parole della dirigente scolastica Nellina Librici a margine della cerimonia di inaugurazione del campo padel, che sorge in un luogo unico: tra il blu del Mediterraneo e il verde dei 29 ettari di azienda agricola dell’Istituto.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.13/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.13/2026
Pagina 1 di 20
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Insegnante si accascia in classe e muore davanti agli studenti
di Gioacchino Schicchi

Amministrative 2026, De Luca lancia un appello a Firetto: “Scendi in campo, sono con te”
di Gioacchino Schicchi

Amministrative 2026, un outsider per uscire dalla palude: si valuta il nome di Dino Alonge
di Gabriele Terranova

La frana di Niscemi, 13 indagati: ci sono anche Schifani e Musumeci (NOMI)
Apertura

Ragazzina di 12 anni scrive nel tema che “papà picchia la mamma”, indagato licatese 
banner italpress istituzionale banner italpress tv