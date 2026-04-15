Sciacca, all’Istituto Amato Vetrano inagurato il primo campo da padel scolastico

“Oggi non abbiamo inaugurato solo un campo, ma abbiamo aperto una visione. Quella di oggi resterà una data storica per l’I.I.S.S. «Calogero Amato Vetrano» perchè abbiamo dato vita al primo campo da padel scolastico in Sicilia. Un traguardo che parla europeo, nato grazie ai fondi del Programma PR FESR Sicilia 2021-2027, ma che batte fortissimo qui, nel cuore della nostra comunità. Qui lo sport non è solo attività fisica: è educazione, benessere, bellezza, futuro. La mattina sarà scuola. Il pomeriggio sarà comunità. Da oggi, infatti, il campo sarà aperto anche alla cittadinanza, su prenotazione. Perché una scuola che cresce davvero è quella che si apre, che include, che restituisce valore. Questo non è un punto di arrivo. È un inizio. E si sente. Grazie a chi ha creduto, sostenuto, lavorato. Oggi abbiamo fatto squadra. E si vede.” Queste le parole della dirigente scolastica Nellina Librici a margine della cerimonia di inaugurazione del campo padel, che sorge in un luogo unico: tra il blu del Mediterraneo e il verde dei 29 ettari di azienda agricola dell’Istituto.





