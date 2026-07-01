Sciacca

Sciacca, Alessio Gallotto è stato ritrovato a Roma: sta bene

Il 34enne si è allontanato volontariamente da casa; il padre: "sta bene per fortuna"

Pubblicato 7 ore fa
Da Redazione

Alessio Gallotto di 34 anni di Sciacca si è allontanato volontariamente da casa. E’ stato ritrovato a Roma, sta bene. Dopo la denuncia di scomparsa da parte dei genitori le forze dell’ordine, la protezione civile e le associazioni di volontariato avevano avviato le ricerche su tutto il territorio.
Alessio ha lasciato il telefono nella sua stanza, ha preso lo scooter 125, un Liberty Bianco, e si è allontano da casa. Il padre in queste ore ha detto: “Grazie alla Madonna tutto è andato bene. Alessio è stato ritrovato e sta bene”.

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