Agrigento

Ad Agrigento momento di confronto su “Sport, Cultura e Territorio”

Il convegno ha rappresentato un primo momento di confronto tra le diverse realtà associative presenti sul territorio

Pubblicato 25 secondi fa
Da Redazione

Ad Agrigento presso il Centro “Don Guanella” questa mattina si è svolto il Convegno “Sport, Cultura e Territorio: Unire le Forze per Agrigento”, promosso dal Comune di Agrigento con l’obiettivo di creare un momento di confronto tra le diverse realtà associative del territorio e approfondire il ruolo dello sport quale strumento di benessere, inclusione e crescita sociale.

L’incontro ha rappresentato il primo momento di confronto ufficiale tra l’Amministrazione Comunale e tutte le realtà sportive del territorio, finalizzato all’avvio del percorso partecipato per l’istituzione della Consulta dello Sport del Comune di Agrigento e alla condivisione delle linee programmatiche in materia di impiantistica sportiva, calendario unico delle manifestazioni e adeguamento alla vigente Riforma dello Sport”, ha dichiarato Elisa Torregrossa assessore allo Sport del Comune di Agrigento.

Tra gli interventi, quello di Giovanna Saieva, Presidente dell’Associazione Saieva ETS – Terzo Settore Agrigento, che ha posto l’attenzione sull’importanza della sinergia tra le reti del Terzo Settore per la promozione del benessere sociale, la tutela dei soggetti fragili e la realizzazione di progetti comuni a beneficio della comunità agrigentina. Spazio anche al mondo dello sport agonistico con la partecipazione di Giusi Parolino, giavellottista della ASD Milone Siracusa e campionessa siciliana in campo assoluto; è intervenuto inoltre Giuseppe Daniele Messina, in qualità di Presidente Territoriale CSI Agrigento APS, che ha illustrato i dettagli relativi ai corsi per operatori sportivi e tecnici del Terzo Settore, evidenziando l’importanza della formazione e della qualificazione delle figure che operano quotidianamente nelle associazioni e nelle realtà sportive e sociali. Presente anche la deputata del M5S, Ida Carmina; hanno partecipato anche i consiglieri comunali Vetro, Cantone e Licata.

A conclusione dei lavori si è svolto un Tavolo Tecnico dedicato a progetti e idee per la Consulta, concepito come uno spazio di confronto, dialogo e conoscenza reciproca tra le diverse realtà associative presenti sul territorio di Agrigento: associazioni sportive, realtà parrocchiali e organizzazioni del Terzo Settore.

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