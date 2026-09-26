Ad Agrigento momento di confronto su “Sport, Cultura e Territorio”

Ad Agrigento presso il Centro “Don Guanella” questa mattina si è svolto il Convegno “Sport, Cultura e Territorio: Unire le Forze per Agrigento”, promosso dal Comune di Agrigento con l’obiettivo di creare un momento di confronto tra le diverse realtà associative del territorio e approfondire il ruolo dello sport quale strumento di benessere, inclusione e crescita sociale.

“L’incontro ha rappresentato il primo momento di confronto ufficiale tra l’Amministrazione Comunale e tutte le realtà sportive del territorio, finalizzato all’avvio del percorso partecipato per l’istituzione della Consulta dello Sport del Comune di Agrigento e alla condivisione delle linee programmatiche in materia di impiantistica sportiva, calendario unico delle manifestazioni e adeguamento alla vigente Riforma dello Sport”, ha dichiarato Elisa Torregrossa assessore allo Sport del Comune di Agrigento.

Tra gli interventi, quello di Giovanna Saieva, Presidente dell’Associazione Saieva ETS – Terzo Settore Agrigento, che ha posto l’attenzione sull’importanza della sinergia tra le reti del Terzo Settore per la promozione del benessere sociale, la tutela dei soggetti fragili e la realizzazione di progetti comuni a beneficio della comunità agrigentina. Spazio anche al mondo dello sport agonistico con la partecipazione di Giusi Parolino, giavellottista della ASD Milone Siracusa e campionessa siciliana in campo assoluto; è intervenuto inoltre Giuseppe Daniele Messina, in qualità di Presidente Territoriale CSI Agrigento APS, che ha illustrato i dettagli relativi ai corsi per operatori sportivi e tecnici del Terzo Settore, evidenziando l’importanza della formazione e della qualificazione delle figure che operano quotidianamente nelle associazioni e nelle realtà sportive e sociali. Presente anche la deputata del M5S, Ida Carmina; hanno partecipato anche i consiglieri comunali Vetro, Cantone e Licata.

A conclusione dei lavori si è svolto un Tavolo Tecnico dedicato a progetti e idee per la Consulta, concepito come uno spazio di confronto, dialogo e conoscenza reciproca tra le diverse realtà associative presenti sul territorio di Agrigento: associazioni sportive, realtà parrocchiali e organizzazioni del Terzo Settore.