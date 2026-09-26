L’agrigentina Miriam Malluzzo seconda classificata al Festival di Castrocaro

Miriam Malluzzo, di Palma di Montechiaro, seconda classificata al 68/a edizione del Festival di Castrocaro. Alla cantautrice in gara con il brano ‘Santa Rosalia’, sono andati il Premio Web, decretato dal pubblico da casa, e il Premio della Critica dedicato al Maestro Peppe Vessicchio, giudice storico e simbolo dell’ultimo triennio della kermesse.